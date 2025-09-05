Riedel participa de agenda na PMMS e entrega de ambulâncias

Eduardo Riedel / Saul Schramm

O governador Eduardo Riedel (PP) participa nesta sexta-feira (5) de duas agendas públicas em Campo Grande.

A primeira delas, às 9h, é a dolenidade alusiva aos 190 anos da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul) e outorga das Medalhas e do Mérito e Insígnia Policial Militar.

O local da agenda é no Quartel do Comando Geral da PMMS - Av. Des. Leão Neto do Carmo, 1203- Jardim Veraneio.

Já às 15h, Riedel entrega 21 ambulâncias destinadas ao atendimento das comunidades indígenas e de 7 pick-ups. O local é no estacionamento do Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo – Avenida Waldir dos Santos Pereira, s/n – Parque dos Poderes.

Uma das ambulâncias é destinada a Aquidauana.

