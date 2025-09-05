Riedel participa de agenda na PMMS e entrega de ambulâncias

Uma das ambulâncias é destinada a Aquidauana
Eduardo Riedel / Saul Schramm
O governador Eduardo Riedel (PP) participa nesta sexta-feira (5) de duas agendas públicas em Campo Grande.
A primeira delas, às 9h, é a dolenidade alusiva aos 190 anos da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul) e outorga das Medalhas e do Mérito e Insígnia Policial Militar.
O local da agenda é no Quartel do Comando Geral da PMMS - Av. Des. Leão Neto do Carmo, 1203- Jardim Veraneio.
Já às 15h, Riedel entrega 21 ambulâncias destinadas ao atendimento das comunidades indígenas e de 7 pick-ups. O local é no estacionamento do Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo – Avenida Waldir dos Santos Pereira, s/n – Parque dos Poderes.
Uma das ambulâncias é destinada a Aquidauana.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Política
Moraes alerta Bolsonaro e diz que nova infração levará à prisão
Ladrão entrou no INSS no governo Bolsonaro, diz ministro no Senado
Bolsonaro recorre e Moraes nega viagem ao EUA mais uma vez
Polícia
Réus foram condenados a 35 anos de prisão em regime fechado
Economia
Mais de 622 mil veículos foram vendidos no país no mês de agosto
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS