Riedel participa de fórum sobre a rota Bioceânica no Paraguai

Governador Eduardo Riedel

O Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), participa da abertura do 5º Fórum Territórios Subnacionalises – Corredor Bioceânico de Capricórnio, nesta quarta-feira (19). O evento está marcado para às 20h, em Loma Plata, no Paraguai.

O encontro acontecerá até o dia 21 de junho e reunirá governos do Chile, Argentina e Brasil que integram o corredor bioceânico.

O objetivo é promover a integração, o desenvolvimento sustentável e explorar novas oportunidades de investimento.

A expectativa é que mais de 600 pessoas participem do fórum, segundo o Campo Grande News.

Dentre as atividades, estão previstas sessões plenárias, mesas de trabalho, conferências de negócios e um passeio pelas obras da ponte Bioceânica na cidade de Carmelo Peralta, onde será relatado o andamento da obra e do terceiro trecho do Corredor Bioceânico, atualmente em andamento de Mariscal Estigarribia a Pozo Hondo. Somam-se a isso também visitas a locais históricos, populações indígenas e menonitas da região.