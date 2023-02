Riedel participa de posse dos deputados e destaca união acima de divergência ideológica

Eduardo afirmou que os primeiros projetos que levará para discussão entre os parlamentares serão sobre questões administrativas / Marcos Maluf/Campo Grande News

Segundo o site Campo Grande News, ele disse sua relação com todos será de união em prol do Estado, independente de qualquer divergência ideológica ou posicionamento.

Eduardo afirmou que os primeiros projetos que levará para discussão entre os parlamentares serão sobre questões administrativas para melhorar o funcionamento do governo como um todo.

O governador não revelou quais são esses projetos, mas pontuou que os de maior impacto serão apresentados aos deputados ainda no primeiro trimestre, com a previsão de um conjunto de ações que serão discutidas, validadas e encaminhadas pelos parlamentares.

“A política não pode ficar presa em torno de si própria, mas tem que atender a demanda da sociedade e a união é nesse sentido. Divergências ideológicas e posicionamentos que existem marcam a trajetória, a linha de pensamento de cada um. Agora, a fome, a desigualdade e a necessidade de crescimento não têm partido e nem visão ideológica. Essa união em torno de propósitos é que deve marcar e caracterizar a nossa relação, não só com a Assembleia Legislativa, mas com os poderes de uma maneira geral, pensando no Mato Grosso do Sul”, destacou Eduardo Riedel.

Ele disse também que está satisfeito ao ver que o consenso prevalece nas discussões que são colocadas na Casa Legislativa e acredita em dias de muita conversa em torno dos projetos para o Estado.

“O diálogo é imperioso na política, no tratamento entre as instituições. A porta do Governo está sempre aberta para discussão com os parlamentares. Não podia ser diferente. Os projetos aqui enviados serão discutidos não só com a Assembleia, mas com a própria sociedade para esse objetivo de fazer um governo aberto ao diálogo”, finalizou Riedel.

Posse

São empossados, nesta manhã, os eleitos Mara Caseiro (PSDB), Paulo Corrêa (PSDB), Zeca do PT (PT), Jamilson Name (PSDB), Zé Teixeira (PSDB), Lídio Lopes (Patriota), Pedro Caravina (PSDB), Coronel David (PL), Pedro Kemp (PT), Lucas de Lima (PDT), Junior Mochi (MDB), João Henrique Catan (PL), Gerson Claro (PP), Londres Machado (PP), Antonio Vaz (Republicanos), Rafael Tavares (PRTB), Renato Câmara (MDB), Amarildo Cruz (PT), Neno Razuk (PL), Pedrossian Neto (PSD), Lia Nogueira (PSDB), Márcio Fernandes (MDB), Roberto Hashioka (PSDB) e Rinaldo Modesto (Podemos).