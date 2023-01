Riedel participa de reunião com presidente e lamenta destruição em Brasília

Governador Eduardo Riedel / Gov MS

Riedel disse que ficou impressionado com o cenário de destruição que encontrou no Supremo Tribunal Federal e se posiciona contra o ato de vandalismo.

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB) publicou um vídeo nas redes sociais, após se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outras lideranças, para discutir a invasão realizada por manifestantes no último domingo (8).

“Estamos saindo da reunião com presidente, com presidentes da Câmara e Senado, os 27 governadores estiveram presentes para viver o que aconteceu em Brasília".

Ele continua. "A destruição, essa depredação que houve nos prédios impressiona muito, essa destruição que houve dos prédios que representam os três poderes. A reunião foi realizada para tratar desse momento que vive o Brasil. Sou totalmente contra qualquer movimento que invada, que deprede, seja patrimônio público, privado, que ultrapasse a linha da legalidade. Isso vale para qualquer tipo de manifestação”, disse o governador.

Ele destaca que o objetivo agora é buscar benefícios para o povo sul-mato-grossense, considerando válido debate político ideológico.

“No Mato Grosso do Sul vamos zelar pela passividade, temos que discutir a evolução do país, no nosso Estado. O debate político ideológico deve ser realizado dentro da linha da legalidade, ganha-se eleição, perde-se eleição. Temos que pensar no benefício para o povo Sul-mato-grossense”, finalizou o governador.