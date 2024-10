Riedel participa de solenidade em comemoração à criação da comarca de Paranaíba

Governador Eduardo Riedel / Bruno Rezende, Assessoria de Imprensa

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), participa na tarde desta sexta-feira (18), da sessão solene especial do Tribunal Pleno em comemoração aos 150 anos de criação da comarca de Paranaíba.

Conforme a agenda do governador, será lançada a Cápsula do Tempo, para receber mensagens, documentos e pequenos objetos dos participantes, que serão resgatados no 200° aniversário da Comarca, apenas em 2071.

O local do evento será na Loja Maçônica Recanto Hospitaleiro - Rua Marechal Deodoro, n. 1280, a partir das 16h.