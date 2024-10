Riedel participa de solenidade em comemoração ao 39º aniversário do CMO

Governador Eduardo Riedel / Bruno Rezende, Assessoria de Imprensa

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB) participa na manhã desta quinta-feira (17), da solenidade em comemoração ao 39º aniversário do Comando Militar do Oeste, em Campo Grande.

Conforme divulgado pela assessoria de imprensa, a solenidade será a partir das 10h, no Pátio General Plínio Pitaluga, Forte Pantanal, na Av. Duque de Caxias, Bairro Amambai.

No período da tarde o governador cumpre agendas internas de trabalho também na Capital.