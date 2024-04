Riedel participa de workshop de incêndios florestais

Auditório da Famasul / Divulgação

O Governo de Mato Grosso do Sul promove nesta terça (9) e quarta-feira (10) o 1º Workshop de Prevenção a Incêndios Florestais, que acontecerá no auditório da Famasul, em Campo Grande.

A *abertura acontece a partir 8h desta terça, com a presença do governador Eduardo Riedel*. Já às 9h ocorre a primeira palestra do evento, ministrada pelo secretário Jaime Verruck (Semadesc).

A iniciativa conta com a participação de especialistas renomados, sendo o workshop um espaço de debate e engajamento da comunidade na preservação de nossas florestas.