Riedel participa do II Fórum Estadual de Mudanças Climáticas de MS

Riedel participou do evento / Arquivo, Assessoria

O governador Eduardo Riedel (PSDB) participa na manhã desta quarta-feira (27), do II Fórum Estadual de Mudanças Climáticas de Mato Grosso do Sul

O evento começa às 9h no Sebrae, em Campo Grande, na avenida Mato Grosso, 1661, Centro.

Além disso, Riedel participa às 14h do lançamento da Feira Internacional de Destinos Inteligentes (FIDI) 2025. O evento será no Bioparque Pantanal, também na Capital, na Av. Afonso Pena, 6277, Chácara Cachoeira.

Ainda consta na agenda pública que às 17h, o governador estará na formatura dos 176 alunos soldados do Curso de Formação de Soldados (CFSD) do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul.

A formatura será na Academia de Bombeiros Militar (ABM), na Avenida Marechal Deodoro, 2.300 - Jardim Tijuca.