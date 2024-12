Riedel participa do XVI Reunião do Fórum Nacional de Governadores em Brasília

Governador Eduardo Riedel / Arquivo, Assessoria

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, participa na manhã desta terça-feira (10), em Brasília, da XVI Reunião do Fórum Nacional de Governadores.

Segundo a agenda pública de Riedel, o encontro acontece no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21, Brasília.

Na pauta do encontro os chefes do Executivo de todo País discutem sobre segurança pública, os impactos do pacote de corte de gastos anunciado pelo Governo Federal, a reforma tributária e saúde pública.

Conforme o Campo Grande News, Riedel adiantou que pedirá apoio para custear sistema prisional. Ele argumenta que a União deveria assumir maior responsabilidade financeira e estrutural com presos considerados de alta periculosidade.

Participam do encontro, a ministra da saúde, Nísia Trindade, além do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.