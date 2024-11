Riedel participa remotamente da 5ª edição do AgroForum BTG Pactual 2024

Governador Eduardo Riedel / Arquivo, Assessoria

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), participa da 5ª edição do AgroForum BTG Pactual 2024, nesta segunda-feira (4), de forma remota.

Segundo a agenda disponibilizada pela assessoria do governo, Riedel participará remotamente do evento agropecuário que acontece em São Paulo por razão de imprevisto ocorrido.

Assim, o governador de MS participa ao lado do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do governador do Piauí, Rafael Fonteles, e do presidente do Paraguai, Santiago Peña, Riedel do painel "O Papel dos Estados no Futuro do Agronegócio".

AgroForum BTG Pactual 2024

O tema do evento este ano é "Qual o Panorama do Agronegócio no Brasil para os Próximos Anos?".

O evento reúne executivos privados, gestores públicos, profissionais e investidores para discutir tendências, inovações e oportunidades de mercado. O objetivo de apoiar o desenvolvimento do agronegócio no Brasil.