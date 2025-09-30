Riedel participar do Pré-COP30, em Campo Grande

Riedel citou a busca pelo balanço de carbono

O governador Eduardo Riedel (PP) participa do evento Pré-COP30 – Bioma Pantanal, realizado em Campo Grande, na manhã desta terça-feira (30).

O evento será realizado a partir das 8h30, na faculdade Insted, situada na Av. Fernando Corrêa da Costa, 845, Centro. Os governadores Mauro Mendes, do Mato Grosso e Renato Casagrande, do Espírito Santo, estarão presentes.

Campo Grande sedia um dos encontros estratégicos rumo à COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), que acontece em novembro no Pará.

Portanto, a capital sul-mato-grossense sediará a Pré-COP30 Oficial Bioma Pantanal, que terá como tema “Clima e Biodiversidade: o papel dos estados e municípios na COP30”.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!