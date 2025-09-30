Riedel participar do Pré-COP30, em Campo Grande

Evento terá a participação dos governadores do Espírito Santo e Mato Grosso
Riedel citou a busca pelo balanço de carbono
O governador Eduardo Riedel (PP) participa do evento Pré-COP30 – Bioma Pantanal, realizado em Campo Grande, na manhã desta terça-feira (30).
O evento será realizado a partir das 8h30, na faculdade Insted, situada na Av. Fernando Corrêa da Costa, 845, Centro. Os governadores Mauro Mendes, do Mato Grosso e Renato Casagrande, do Espírito Santo, estarão presentes.
Campo Grande sedia um dos encontros estratégicos rumo à COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), que acontece em novembro no Pará.
Portanto, a capital sul-mato-grossense sediará a Pré-COP30 Oficial Bioma Pantanal, que terá como tema “Clima e Biodiversidade: o papel dos estados e municípios na COP30”.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Alems
Evento será realizado na segunda-feira, dia 29
Trânsito
Colisão entre carretas ocorreu na saída para Três Lagoas
Polícia
Capacitação acontece entre 1º e 3 de outubro e tem inscrições abertas no CRAS II
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS