30 de Setembro de 2025 • 11:49

Política

Riedel participar do Pré-COP30, em Campo Grande

Evento terá a participação dos governadores do Espírito Santo e Mato Grosso

Redação

Publicado em 30/09/2025 às 09:21

Riedel citou a busca pelo balanço de carbono

O governador Eduardo Riedel (PP) participa do evento Pré-COP30 – Bioma Pantanal, realizado em Campo Grande, na manhã desta terça-feira (30).

O evento será realizado a partir das 8h30, na faculdade Insted, situada na Av. Fernando Corrêa da Costa, 845, Centro. Os governadores Mauro Mendes, do Mato Grosso e Renato Casagrande, do Espírito Santo, estarão presentes.

Campo Grande sedia um dos encontros estratégicos rumo à COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), que acontece em novembro no Pará.

Portanto, a capital sul-mato-grossense sediará a Pré-COP30 Oficial Bioma Pantanal, que terá como tema “Clima e Biodiversidade: o papel dos estados e municípios na COP30”.

