Riedel reafirma compromissos e garante investimentos para Aquidauana

Com uma gestão municipalista e inclusiva, o governador Eduardo Riedel esteve na tarde desta sexta-feira, dia 5 em Aquidauana, onde reafirmou os compromissos firmados com a cidade e os investimentos para garantir melhor qualidade de vida à população.

O governador se reuniu com o prefeito Odilon Ribeiro e os vereadores da cidade, onde destacou que as obras e projetos que estão em andamento serão entregues ao município, para que os resultados "cheguem na ponta e nenhum sul-mato-grossense fique para trás".

"Este é o nosso conceito de municipalismo. Importante vir aqui em Aquidauana no começo da gestão. Vim aqui ratificar os compromissos com a cidade. Ouvir as demandas do município e já começar os projetos", disse Riedel.

O governador citou obras importantes que terão apoio do Estado.

"Vamos revitalizar a Lagoa Comprida, trocar as lajotas da área central, também iremos apoiar o novo acesso à cidade e obras de infraestrutura. Também já estudamos a ampliação do serviço de hemodiálise. A cidade vai sentir a presença do Estado".

O prefeito Odilon Ribeiro destacou que ficou feliz com a visita do governador ao município, o que mostra o apoio do Estado para levar desenvolvimento e um novo futuro para Aquidauana.

"Confiamos na sensibilidade do governador em cumprir, durante seu mandato, os compromissos que foram firmados para o município. E nos dando ainda a possibilidade de apresentar novos pedidos, entre eles obras de infraestrutura urbana como pavimentação, regionalização da saúde com especialidades, custeio e ampliação da hemodiálise, assim como a industrialização para gerar mais empregos".

Aquidauana recebeu mais de R$ 205 milhões em recursos do governo do Estado nós últimos oito anos. Os investimentos estão centrandos em diferentes áreas como infraestrutura, saúde, educação, habitação e segurança, que tiveram a participação direta de Eduardo Riedel. Os recursos e obras terão prosseguimento nesta gestão.

Além do governador, participaram do evento o chefe da Casa Civil, Eduardo Rocha, além do prefeito de Aquidauana e os vereadores do município.