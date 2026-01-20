Acessibilidade

20 de Janeiro de 2026 • 18:10

Buscar

Últimas notícias
X
Gestão

Riedel reafirma parceria com Barbosinha à frente do governo de MS

O vice-governador visitou diversos municípios enquanto esteve na condução do governo

Da redação

Publicado em 20/01/2026 às 15:06

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

No encontro foi apresentado o relatório das atividades e agendas desenvolvidas durante o período em que Barbosinha chefiou o Executivo estadual / Divulgação/Governo de MS

Em sua primeira agenda de 2026, o governador Eduardo Riedel recebeu na sala de reuniões da Governadoria o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha. No encontro foi apresentado o relatório das atividades e agendas desenvolvidas durante o período em que Barbosinha chefiou o Executivo estadual - período este encerrado na sexta-feira (16).

Riedel fez questão de agradecer o trabalho realizado em sua ausência e já adiantou as perspectivas positivas para 2026. "Tenho que destacar a importância de ter governador e vice-governador alinhados no mesmo propósito e na mesma agenda. O Estado não pode parar, e não parou. Ele fez uma agenda fantástica, dando sequência às ações do Estado, com dedicação e comprometimento", afirmou o governador.

Quanto aos desafios e metas a serem cumpridos em 2026, Riedel destacou que está animado. “Mato Grosso do Sul continua firme. Estou muito animado para este 2026, com muitas coisas para acontecer e a gente vai continuar firme e dedicado em áreas essenciais e importantes ao cidadão sul-mato-grossense”.

Barbosinha agradeceu a oportunidade e ressaltou as atividades importantes feitas no período. “Alegria de estar aqui com o nosso governador e a mensagem é só de agradecimento pela confiança. Fomos muito bem recebidos pelos prefeitos, vereadores e comunidades das cidades em que passamos”.

Enquanto governador em exercício, Barbosinha esteve por diversos municípios e distritos, entre eles Chapadão, Costa Rica, Itaquiraí, Eldorado, Mundo Novo, Iguatemi, Tacuru, Japorã, Naviraí, Caarapó, Nova América, Vila Vargas, Dourados, Água Clara, Inocência, além das agendas públicas na Capital. Ele ficou à frente do Estado entre 29 de dezembro até 16 de janeiro.

“Mato Grosso do Sul não para. Governador teve o seu período de descanso com a família, e nós aqui tivemos um período de muito trabalho, onde tive a oportunidade de visitar 16 localidades. Oportunidade de entregar, visitar e lançar novas obras. É muito bom ver o crescimento do Mato Grosso do Sul”, completou.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Política

Sancionada lei que proíbe descontos em benefícios do INSS

Policial

Polícia intima agressores em Porto de Galinhas

Bets

Dados revelam quem são e como jogam os brasileiros nas bets

Veja como declarar prêmios de loteria e de bets no IR 2025

Agenda

Barbosinha assume interinamente o Governo de Mato Grosso do Sul

Publicidade

Aquidauana

Polícia recupera motocicleta furtada no bairro São Cristóvão

ÚLTIMAS

Oportunidade

Aquidauana inicia ano com cursos de qualificação profissional gratuitos

A previsão para 2026 é de mais de 300 cursos para a população

Prevenção em saúde

Aquidauana inicia grupo multidisciplinar para apoio a tabagistas

O tabagismo é um dos principais fatores de risco para diversas doenças

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo