Riedel reafirma parceria com Barbosinha à frente do governo de MS

No encontro foi apresentado o relatório das atividades e agendas desenvolvidas durante o período em que Barbosinha chefiou o Executivo estadual / Divulgação/Governo de MS

Em sua primeira agenda de 2026, o governador Eduardo Riedel recebeu na sala de reuniões da Governadoria o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha. No encontro foi apresentado o relatório das atividades e agendas desenvolvidas durante o período em que Barbosinha chefiou o Executivo estadual - período este encerrado na sexta-feira (16).

Riedel fez questão de agradecer o trabalho realizado em sua ausência e já adiantou as perspectivas positivas para 2026. "Tenho que destacar a importância de ter governador e vice-governador alinhados no mesmo propósito e na mesma agenda. O Estado não pode parar, e não parou. Ele fez uma agenda fantástica, dando sequência às ações do Estado, com dedicação e comprometimento", afirmou o governador.

Quanto aos desafios e metas a serem cumpridos em 2026, Riedel destacou que está animado. “Mato Grosso do Sul continua firme. Estou muito animado para este 2026, com muitas coisas para acontecer e a gente vai continuar firme e dedicado em áreas essenciais e importantes ao cidadão sul-mato-grossense”.

Barbosinha agradeceu a oportunidade e ressaltou as atividades importantes feitas no período. “Alegria de estar aqui com o nosso governador e a mensagem é só de agradecimento pela confiança. Fomos muito bem recebidos pelos prefeitos, vereadores e comunidades das cidades em que passamos”.

Enquanto governador em exercício, Barbosinha esteve por diversos municípios e distritos, entre eles Chapadão, Costa Rica, Itaquiraí, Eldorado, Mundo Novo, Iguatemi, Tacuru, Japorã, Naviraí, Caarapó, Nova América, Vila Vargas, Dourados, Água Clara, Inocência, além das agendas públicas na Capital. Ele ficou à frente do Estado entre 29 de dezembro até 16 de janeiro.

“Mato Grosso do Sul não para. Governador teve o seu período de descanso com a família, e nós aqui tivemos um período de muito trabalho, onde tive a oportunidade de visitar 16 localidades. Oportunidade de entregar, visitar e lançar novas obras. É muito bom ver o crescimento do Mato Grosso do Sul”, completou.

