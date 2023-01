Riedel realizou reuniões com setor empresarial e classe política na primeira semana como governador

A semana teve a visita de parlamentares e prefeitos / Divulgação

No primeiro dia de trabalho fez questão de reunir os servidores da Governadoria para participarem de uma benção ecumênica, que teve a participação do Apóstolo Edmilson Oliveira e do Arcebispo Dom Dimas Lara Barbosa.

Na primeira semana de trabalho como governador de MS, Eduardo Riedel se reuniu com o Grupo Suzano, para discutir a construção da fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo, que está em andamento, recebeu parlamentares e prefeitos e ainda assinou a posse do novo procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), João Antônio de Oliveira Martins Júnior.

“Iniciar a caminhada com as bênçãos e agradecimentos a Deus por termos chegado até aqui é uma ação importante para nós e agora seguimos com paz e tranquilidade nestes próximos dias que serão de arrumar a casa”, disse Eduardo.

A semana teve a visita de parlamentares e prefeitos, além das primeiras reuniões com os novos secretários estaduais, responsáveis por colocar os diversos programas e projetos em prática, seguindo assim o plano de governo definido por Riedel.

Riedel cumpriu compromissos previstos no mandato, entre eles a assinatura da posse do novo procurador-geral do MPC, João Antônio de Oliveira Martins Júnior, em cerimônia que ocorreu na sala de reuniões da Governadoria. Durante a solenidade destacou a importância da instituição para o fortalecimento da democracia.

“O Ministério Público de Contas é um instrumento indispensável na democracia, que reforça todo o trabalho desenvolvido no Tribunal de Contas. Estamos aqui assinando a posse do procurador-geral, reforçando este ato democrático que é fundamental ao bom funcionamento do Estado”, afirmou.

Investimento bilionário

Riedel se reuniu nesta semana com diretores da Suzano para discutir a obra de construção da fábrica de celulose, em Ribas do Rio Pardo, que tem investimento previsto de R$ 19,3 bilhões.

Durante o encontro ambos os lados confirmaram que as ações estão dentro do cronograma previsto.

O governador anunciou que vai levar uma comitiva de secretários a Ribas do Rio Pardo em fevereiro, para manter o ritmo dos investimentos públicos na cidade, com ações em diferentes setores, como infraestrutura, saúde, segurança e educação. Esta é a contrapartida do Estado para vinda deste megaempreendimento ao município.

“O Governo está ratificando os seus compromissos com o desenvolvimento de Ribas e criando uma estrutura para facilitar o empreendimento como um todo, que hoje conta com 7 mil colaboradores. Em junho deste ano, serão 10 mil colaboradores. Vamos estar juntos com o prefeito João Alfredo em fevereiro”, explicou Riedel.

A obra da fábrica começou em maio de 2021 e deve ser concluída no final de 2024.