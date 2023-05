Riedel recebe chefe do Estado-Maior da Armada da Marinha

Álvaro Rezende

Na tarde desta segunda-feira (22), o governador Eduardo Riedel recebeu na Governadoria o almirante de Esquadra José Augusto Vieira da Cunha de Menezes, chefe do Estado-Maior da Armada (EMA), da Marinha do Brasil, que está em visita oficial a Mato Grosso do Sul. O encontro contou com a presença do secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Arlei Caravina, e oficiais da Marinha.

Como chefe do EMA, o almirante Cunha tem como uma das atribuições assessorar o comandante da Força Naval na direção do Comando da Marinha e no desempenho de suas atribuições no Conselho Militar de Defesa e no Conselho de Defesa Nacional. A Marinha está presente no Estado com o 6º Distrito Naval, sediado em Ladário.

Recentemente, a Marinha realizou ações sociais, entre Corumbá e Cáceres (MT), com o Navio de Assistência Hospitalar “Tenente Maximiano”, prestando assistência a 586 pessoas de dez comunidades ribeirinhas, sendo realizados 366 atendimentos médicos e 220 odontológicos.

No ano passado, a Marinha do Brasil completou 200 anos de existência, data que coincide com a Independência do Brasil.