Riedel recebe ministro da Educação nesta quarta-feira

Agenda ocorre em escola estadual da Capital
Eduardo Riedel / Saul Schramm
O governador Eduardo Riedel (PP) recebe em Campo Grande nesta quarta-feira (1º), o ministro da Educação, Camilo Santana.
Santana está em MS desde terça-feira (30), onde cumpriu agendas em Dourados.
Já hoje na Capital, a agenda ocorre na Escola Estadual Lúcia Martins Coelho, a partir das 10h.
