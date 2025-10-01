Acessibilidade

01 de Outubro de 2025 • 11:16

Buscar

Últimas notícias
X
Evento

Riedel recebe ministro da Educação nesta quarta-feira

Agenda ocorre em escola estadual da Capital

Redação

Publicado em 01/10/2025 às 09:42

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Eduardo Riedel / Saul Schramm

O governador Eduardo Riedel (PP) recebe em Campo Grande nesta quarta-feira (1º), o ministro da Educação, Camilo Santana.

Santana está em MS desde terça-feira (30), onde cumpriu agendas em Dourados.

Já hoje na Capital, a agenda ocorre na Escola Estadual Lúcia Martins Coelho, a partir das 10h.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Política

Deputados votam dez propostas na primeira sessão da semana

Política

Riedel participar do Pré-COP30, em Campo Grande

Alems

Projeto de lei quer garantir endereço funcional para servidores vítimas de crimes

Autora da proposta é a deputada Gleice Jane

Alems

Associação de pescadores de Porto Murtinho pode se tornar utilidade pública de MS

Publicidade

Alems

Seminário debate PEC em apoio a agentes comunitários de Saúde

ÚLTIMAS

Polícia

Organização criminosa aplicava "golpe dos nudes" em vítimas de MS

Investigações apontam prejuízo superior a R$ 5 milhões

Saúde

Saúde orienta notificação imediata de casos suspeitos de intoxicação por metanol

Ministro Alexandre Padilha afirma que governo publicará nova nota técnica voltada aos profissionais

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo