Riedel recebe visita de embaixador canadense

Bruno Rezende

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), recebeu a visita do embaixador canadense no Brasil, Emmanuel Kamarianakis, na tarde de ontem (26).

Entre os tópicos debatidos na Governadoria, estiveram os investimentos no estado, assim como trocas de experiências e eventuais negociações.

Segundo o texto enviado à imprensa, a reunião foi positiva. "Foi uma reunião muito positiva, trata-se de um encontro em que podemos aprender um pouco mais sobre Mato Grosso do Sul, onde o Canadá tem muito interesse. Falamos sobre futuras missões aqui em Campo Grande e no Mato Grosso do Sul”, afirmou o embaixador.

Ele destacou que temas importantes foram colocados em pauta com o governador, entre eles o agronegócio, manufatura avançada, transição energética e projetos de inovação e tecnologia tanto no Estado, como no Canadá. “Vamos pensar em modelos de colaboração bilateral do ponto de vista econômico”, completou.

O secretário especial de Relações Internacionais do Governo, Luiz Renato, participou do encontro e elogiou a boa relação entre as partes. “Integração Canadá e Mato Grosso do Sul, com empresas canadenses conhecendo o Estado para eventuais investimentos e ainda ter a reciprocidade de empresários brasileiros que queiram conhecer o Canadá. Foi uma reunião muito interessante”.

A reunião também teve a presença do vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, e de integrantes da comitiva do embaixador do Canadá. "Mato Grosso do Sul tem construído um cenário positivo e um ambiente propício para receber grandes investimentos privados, de grandes empresas nacionais e internacionais".