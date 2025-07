Riedel reforça meta de erradicar pobreza até 2026

Bruno Rezende

Durante o discurso, Riedel destacou que o governo trabalha com quatro eixos prioritários — desenvolvimento, sustentabilidade, tecnologia e inclusão — e enfatizou que o crescimento econômico do Estado precisa vir acompanhado de ações efetivas de combate à desigualdade. “Não adianta crescer 6% ao ano sem combater diretamente a pobreza extrema. Temos uma diretriz firme de encontrar essas pessoas. Fomos a campo com busca ativa e vamos seguir firmes até erradicar essa condição até o final de 2026”, afirmou.

O governador Eduardo Riedel participou nesta quinta-feira (24) da abertura da 99ª Reunião Ordinária do Condege (Colégio Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais), realizada em Campo Grande, e aproveitou o momento para reafirmar uma das principais metas de sua gestão: a erradicação da pobreza extrema em Mato Grosso do Sul até 2026, por meio de políticas públicas inclusivas.

O governador também ressaltou o papel essencial da Defensoria Pública nesse processo, garantindo o acesso à justiça e a defesa de direitos da população mais vulnerável. “A Defensoria tem contribuído de maneira firme e competente. Agradecemos pelo trabalho, pela parceria e pela relação harmônica com o Executivo. Que tenhamos uma reunião profícua, e sejam todos bem-vindos ao nosso Estado”, concluiu.

Com representantes das Defensorias Públicas dos 26 estados e do Distrito Federal, o encontro reforça a importância do fortalecimento institucional para ampliar o acesso à justiça e aprimorar as políticas voltadas às populações em situação de vulnerabilidade. Além de uma pauta técnica, a reunião do Condege em Campo Grande é vista como uma oportunidade para que os defensores avaliem indicadores, compartilhem estratégias e troquem experiências que possam qualificar ainda mais os serviços prestados à população.

O defensor público-geral de Mato Grosso do Sul, Pedro Paulo Gasparini, ressaltou a importância de sediar o encontro e a parceria entre Estado e Defensoria. “É uma alegria imensa receber todos aqui em nossa casa. A Defensoria trabalha para tirar as pessoas da invisibilidade, e o Estado tem cumprido seu papel com respeito e apoio institucional. É uma oportunidade valiosa de troca de experiências com representantes de todo o país”, afirmou.

Gasparini também reconheceu o empenho do governo estadual no combate à extrema pobreza, destacando o papel da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead) nesse processo. Segundo ele, mesmo sendo um Estado que atrai grandes investimentos privados e está estrategicamente posicionado na Rota Bioceânica, Mato Grosso do Sul não deixa de lado seu compromisso social.

A presidente do Condege e defensora pública-geral de Mato Grosso, Maria Luziane Ribeiro Castro, agradeceu a acolhida em Campo Grande e elogiou o modelo de atuação adotado no Estado. “Fomos muito bem recebidos em Mato Grosso do Sul. É um Estado que se destaca por ter um olhar diferenciado para quem mais precisa. Existe uma preocupação constante com políticas públicas. Nosso maior desafio é quebrar o ciclo de vulnerabilidade. Sempre digo que recursos para a Defensoria não são gastos, são investimentos, pois são direcionados ao atendimento de quem mais precisa”, concluiu.

