Riedel representa governadores do Brasil em evento no RJ

Bruno Chaves, Governo de MS

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), representou todos os governadores do Brasil, durante o evento Urban 20, realizado no Rio de Janeiro (RJ), como parte da agenda preparatória do G20 no Brasil, nesta sexta-feira (15).

O encontro reuniu prefeitos e líderes globais, e Riedel destacou ações de enfrentamento às mudanças climáticas e a importância de uma governança colaborativa entre os diferentes níveis de governo.

Durante sua fala, Riedel abordou duas iniciativas principais.

A primeira foi o trabalho conjunto para mitigar os impactos das queimadas no Pantanal. Segundo ele, a articulação entre União, estados e os 12 municípios da região foi crucial para evitar uma catástrofe ainda maior em 2024, quando as condições climáticas foram mais severas do que as enfrentadas em 2020.

Riedel agradeceu ao esforço integrado do Corpo de Bombeiros, Exército, Marinha, Ibama e brigadistas para combater o fogo no Pantanal. apontando que o objetivo comum foi fundamental para os resultados alcançados. "E neste ano de 2024 com toda a condição, pior ainda do que a de 2020, nós conseguimos mitigar e minimizar os problemas ali ocorridos, com governança multinível”, disse.

Riedel também apresentou o programa "Roadmap Estado Carbono Neutro", lançado neste ano, no Estado.

A iniciativa mapeia as necessidades climáticas de cada município, abordando questões como infraestrutura, transporte e ocupação do solo, com o objetivo de torná-los carbono neutro até 2025.

Até o momento, 2/3 dos municípios do estado já aderiram ao programa, que será detalhado no II Fórum Estadual de Mudanças Climáticas, previsto para novembro.