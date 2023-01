Riedel se reúne com bancada do PT nesta sexta-feira

Eduardo Riedel e Vander Loubet / Arquivo/Correio do Estado

A bancada federal e estadual do PT em Mato Grosso do Sul, composta pelos deputados federais Vander Loubet (reeleito) e Camila Jara (eleita) e pelos deputados estaduais Zeca do PT, Pedro Kemp e Amarildo Cruz, se reúne hoje (13), com o governador Eduardo Riedel (PSDB).

O encontro foi agendado para tratar sobre a possível participação do partido na gestão do tucano.