Riedel se reúne com delegação da Suíça para tratar sobre economia e infraestrutura

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB) se reúne na tarde desta segunda-feira (6), com a delegação vinda da Suíça para tratar sobre economia e infraestrutura.

Segundo a assessoria de imprensa do chefe do Executivo, a reunião terá ainda a presença do embaixador do Brasil na Suíça, Pietro Lazzari, além do cônsul-geral da Suíça em São Paulo, Pirre Hangmann.

O encontro também terá a presença de empresários suíços.

A reunião acontecerá às 14h30 no gabinete da Governadoria, no Parque dos Poderes, e será fechada para a imprensa. Ainda segunda divulgado, os assuntos pertinentes à reunião serão divulgadas posteriormente.