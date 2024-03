Riedel se reúne com grupo para discutir sobre reforma tributária em MS

Governo de MS

Para discutir estratégias e reduzir perdas na receita, o grupo de trabalho formado para acompanhar os impactos da reforma tributária em Mato Grosso do Sul se reuniu, pela primeira vez, na terça-feira (12), com a presença do governador Eduardo Riedel.

O grupo é formado por membros do Poder Executivo, setor produtivo e entidades representativas da sociedade civil, a reunião aconteceu na governadoria, segundo o Campo Grande News.

Riedel falou sobre a atuação do grupo. "Criamos este grupo de trabalho que vai debater os temas de interesse de ordem tributária, que está em pleno andamento no Congresso Nacional. Fazemos no dia de hoje esta primeira reunião de trabalho, em uma agenda extensa que certamente trará muitos frutos para Mato Grosso do Sul”, afirmou o governador.

Entre as finalidades está a acompanhar a evolução da arrecadação e PIB (Produto Interno Bruto) do Mato Grosso do Sul, avaliar possíveis consequências da reforma tributária no âmbito econômico-financeiro do Estado, bem como os reflexos desta evolução no panorama das demais unidades da federação.

Além da nova legislação federal, o Riedel citou a importância do grupo discutir temas de interesse estadual, com o objetivo principal de facilitar o ambiente de negócios no Estado. “O setor produtivo coloca na mesa e a gente vai trabalhar pela desburocratização, buscar otimizar os processos, tornar todo o sistema mais ágil e dinâmico”, completou.