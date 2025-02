Riedel se reúne com ministra das Mulheres para aprimorar atendimento

Governador Eduardo Riedel / Arquivo, Assessoria

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), se reúne na manhã terça-feira (18), com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, na governadoria.

A reunião a portas fechadas é para discutir o aprimoramento no atendimento às mulheres em situação de violência no Estado, após o feminicídio de Vanessa Ricarte.

Ontem (17), em entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura, o governador apontou que é preciso “olhar com lupa” os atendimentos, porque o que ocorreu com Vanessa não foi um caso isolado.

A jornalista Vanessa Ricarte foi assassinada a facadas pelo ex, Caio Cesar Nascimento Pereira, no dia 12 de fevereiro.

Ela procurou a Deam (Delegacia de Atendimenro à Mulher), conseguiu medida protetiva, mas diz que não teve acesso à escolta quando precisou e foi orientada a ligar para o ex e avisar que iria para casa. Esse desabafo consta em áudio enviado para uma amiga, horas antes de morrer.

Às 14h, o governador e a ministra Cida Gonçalves também estará presente em audiência com o presidente do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), desembargador Dorival Renato Pavan; e com o corregedor-geral do TJMS, desembargador Ruy Celso Barbosa Florence, na sede do TJMS, no Parque dos Poderes, publicou o Campo Grande News.

Já às 16h, ambos também participarão de audiência com a Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP). A reunião acontecerá no Paço Municipal, localizado na Avenida Afonso Pena.