Riedel se reúne pela 1ª vez com secretários de Estado e fala de prazo para contratos de gestão

O governador Eduardo Riedel se reuniu pela primeira vez com todos os seus secretários de Estado e respectivos adjuntos, nesta sexta-feira (13).

Além das devidas apresentações, Riedel estabeleceu um prazo limite para que cada secretário elabore o seu contrato de gestão.

Para o governador o documento é uma das garantias dos avanços em cada pasta.

Segundo ele, até o Carnaval ele mesmo irá a cada secretário para junto com a equipe, assinar e reafirmar as metas dos contratos de gestão.

Para o vice-governador Barbosinha essa foi uma oportunidade de o governo determinar suas diretrizes.

Caravina, secretário de estado de Governo e Gestão Estratégica vê nestes contratos uma forma de organizar como as coisas devem acontecer em cada secretaria.

Instrumento previsto na Constituição Federal de 1988, o contrato de gestão somente foi implementado em Mato Grosso do Sul no ano de 2015, com o objetivo de fixar metas de desempenho para órgãos e entidades ao longo dos meses de cada ano.