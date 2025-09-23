Riedel tem agendas em Ponta Porã nesta terça-feira

Ele vistoria obras e assina Fundo de Convergência do Mercosul
Eduardo Riedel / Saul Schramm
O governador Eduardo Riedel (PP) tem agendas na manhã desta terça-feira (23), em Ponta Porã.
Conforme a assessoria de imprensa, às 8h40 Riedel participa da supervisão técnica das obras de construção do Parque Tecnológico Internacional e do Centro de Empreendedorismo, Inovação e Memória de Ponta Porã. O local da agenda é na MS-164, n° 2145, Vila Militar.
Logo na sequência, às 9h, o governador supervisiona a obra de construção da Escola Estadual Adir Teixeira, localizada na Avenida Lolia Carrilho Novaes, esquina com a Rua Azul, bairro Kamel Saad.
Já às 10h, na Rua Guia Lopes, Centro da Cidade, Riedel participa do ato de assinatura do acordo Focem (Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul).
