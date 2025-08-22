Acessibilidade

22 de Agosto de 2025 • 10:37

Buscar

Últimas notícias
X
Agendas

Riedel vai a Bonito para encontro de gestores e Festival de Inverno

Governador de MS tem agendas na cidade às 11h30 e 17h

Redação

Publicado em 22/08/2025 às 08:51

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Eduardo Riedel / Saul Schramm

O governador de MS, Eduardo Riedel (PP) tem duas agendas públicas em Bonito nesta sexta-feira (22).

A primeira será às 11h30, com o encerramento do III Encontro de Gestores da Cultura. O evento ocorre no Estrela do Formoso (KM 16 da BR-267.

Às 17h, Riedel visita à programação do Festival de Inverno de Bonito 2025, na Praça da Liberdade e demais pontos onde há atrações.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Política

Hospital Funrural em Aquidauana recebe novo eletrocardiograma

Agenda

Após se filiar ao PP, Riedel volta a MS e cumpre agenda em Dourados

Política

Governo de MS destaca Lei do Pantanal e política de apoio à produção no campo

Riedel reforça meta de erradicar pobreza até 2026

Riedel participa da abertura de exposição em Bela Vista

Política

Reinaldo Azambuja anuncia saída do PSDB após três décadas

Publicidade

Política

Câmara pauta projeto que regula redes sociais para crianças

ÚLTIMAS

Polícia

Homem é preso em Corumbá por descumprir medida protetiva e ameaçar ex

Prisão preventiva foi decretada pela Justiça diante da gravidade dos fatos e risco à integridade da mulher e seus familiares

Saúde

Casos de síndrome respiratória grave caem no país

Amazonas ainda têm alta de registros em crianças pequenas

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo