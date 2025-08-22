Riedel vai a Bonito para encontro de gestores e Festival de Inverno

Eduardo Riedel / Saul Schramm

O governador de MS, Eduardo Riedel (PP) tem duas agendas públicas em Bonito nesta sexta-feira (22).

A primeira será às 11h30, com o encerramento do III Encontro de Gestores da Cultura. O evento ocorre no Estrela do Formoso (KM 16 da BR-267.

Às 17h, Riedel visita à programação do Festival de Inverno de Bonito 2025, na Praça da Liberdade e demais pontos onde há atrações.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!