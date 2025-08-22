Riedel vai a Bonito para encontro de gestores e Festival de Inverno

Governador de MS tem agendas na cidade às 11h30 e 17h
Eduardo Riedel / Saul Schramm
O governador de MS, Eduardo Riedel (PP) tem duas agendas públicas em Bonito nesta sexta-feira (22).
A primeira será às 11h30, com o encerramento do III Encontro de Gestores da Cultura. O evento ocorre no Estrela do Formoso (KM 16 da BR-267.
Às 17h, Riedel visita à programação do Festival de Inverno de Bonito 2025, na Praça da Liberdade e demais pontos onde há atrações.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Política
Riedel reforça meta de erradicar pobreza até 2026
Riedel participa da abertura de exposição em Bela Vista
Polícia
Prisão preventiva foi decretada pela Justiça diante da gravidade dos fatos e risco à integridade da mulher e seus familiares
Saúde
Amazonas ainda têm alta de registros em crianças pequenas
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS