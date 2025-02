Riedel vai a Brasília nesta terça para posse de Flávio César

Governador Eduardo Riedel / Bruno Rezende, Assessoria de Imprensa, Arquivo

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), está em Brasília na manhã desta terça-feira (25), para posse do secretário de Fazenda do Estado, Flávio César Mendes de Oliveira.

Conforme a agenda pública, a posse de Flávio é para torná-lo presidente do Comsefaz (Comitê de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal), na gestão 2025-2027.

O secretário estadual de Fazenda foi eleito por unanimidade e esta será a primeira vez que um representante da região Centro-Oeste assume a presidência do comitê.

O evento ocorre na sede do Conselho, em Brasília.