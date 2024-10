Riedel vai a Londres para conferência que reúne lideranças empresariais e investidores

Governador Eduardo Riedel / Arquivo, Assessoria

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB) chega a Londres nesta segunda-feira (28) e vai participar do "Lide Brazil Conference London", evento que reúne lideranças políticas, empresariais e investidores.

A programação segue até quinta-feira (31) e, durante o encontro, o governador discutirá sustentabilidade, agronegócio e transição energética.

Mato Grosso do Sul apresenta suas iniciativas voltadas para o desenvolvimento de uma agropecuária sustentável, incluindo programas como o ProSolo e a recuperação de áreas degradadas e nascentes, conforme o Campo Grande News. O governador ressaltará a importância dessas políticas públicas para a economia local e a necessidade de alinhar a produção agrícola com práticas sustentáveis.

Os debates em Londres devem incluir a análise da legislação europeia sobre desmatamento e seus impactos diretos sobre a economia de Mato Grosso do Sul. Os representantes do estado buscarão destacar a relevância de uma abordagem integrada que contemple a sustentabilidade em suas diversas dimensões, reafirmando a vocação do Cerrado brasileiro como um importante produtor de alimentos.

A comitiva sul-mato-grossense também conta com o secretário de Governo, Rodrigo Perez, e o titular da Semadesc (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck.

Entre os nomes de autoridades confirmadas, estão do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto; do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira e do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco.