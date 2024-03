Riedel visita junto com Simone Tebet obra da ponte sobre o Rio Paraguai

Instagram

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel é esperado esta manhã (19) em Porto Murtinho, para visitar a obra da ponte sobre o Rio Paraguai junto com os ministros do Orçamento e Planejamento, Simone Tebet, e o da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

Ele viajou ao país vizinho ontem (18) e participou de um evento sobre a economia paraguaia, segundo o Campo Grande News.

Além de Riedel, Simone e o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck também foram para o fórum Spotlight on Latin America, promovido pelo jornal britânico Financial Times ontem à noite, em Assunção.

O presidente do País, Santiago Peña, publicou vídeo sobre o encontro destacando o interesse de autoridades e empresários em debater a economia e potencialidades do País e que esperava ver isso se transformar em investimentos.

Riedel havia dito que iria porque via interesses em comum com o País. Já Simone disse que seria possível falar sobre obras em curso no Brasil. Segundo ela, havia interesse do veículo de comunicação em abordar a evolução da Rota Bioceânica. “O Financial Times tá interessado em mostrar a importância dessa rota para o Brasil e pro mundo, porque das cinco rotas de integração que formulamos é a rota que está mais perto de ficar pronta”, disse, em evento recente em Campo Grande.