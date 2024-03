Rose Modesto vai disputar a prefeitura de Campo Grande

Rose ouve eleitores de Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo

A ex-deputada federal, Rose Modesto, vai deixar o cargo de superintendente da Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste) para se dedicar à pré-candidatura à prefeitura de Campo Grande nas eleições de 2024.

A saída ainda não tem data definida, conforme o Midiamax, mas Rose adianta que uma reunião com a nacional do União Brasil, que acontece nesta terça-feira (2), deve estabelecer os prazos do seu futuro político.

“Iniciarei a semana com uma reunião do União Brasil. Definindo a pré-candidatura, anuncio a data de saída da Sudeco”, adiantou.

Ela foi a primeira mulher a comandar a Sudeco, a ex- deputada federal e vice-governadora de Mato Grosso do Sul, Rose, ocupa o cargo de superintendente desde maio de 2023.