Rota Bioceânica: prefeitos assinam compromisso e consolidam posição estratégica de MS

7º Foro da Rota Bioceânica / Divulgação

Representaram o Brasil os prefeitos André Guimarães (Nioaque), Juliano Miranda (Jardim), Gabriel Bocci (Bela Vista) e Nelson Cintra (Porto Murtinho), além de autoridades estaduais. O fórum reuniu lideranças do setor público, privado e acadêmico de Brasil, Paraguai, Argentina e Chile para debater temas como logística, integração produtiva, infraestrutura e desenvolvimento regional.

Prefeitos de Mato Grosso do Sul participaram do 7º Foro da Rota Bioceânica, realizado entre os dias 8 e 10 de outubro, em San Salvador de Jujuy, na Argentina. Um dos principais marcos do encontro foi a assinatura da Carta de Compromisso para a criação da Aliança Bioceânica de Municípios, iniciativa que visa ampliar a cooperação entre cidades dos quatro países que integram o corredor internacional ligando o Oceano Atlântico ao Pacífico.

Antes de chegar a Jujuy, a comitiva percorreu trechos estratégicos da rota, incluindo a travessia de balsa no Rio Paraguai e a visita às obras da ponte que ligará Porto Murtinho (MS) a Carmelo Peralta (Paraguai). Também estiveram em Loma Plata, no Chaco Paraguaio, reforçando os laços entre os municípios que integram o projeto de integração continental.

O prefeito de Bela Vista, Gabriel Bocci, destacou os efeitos que a Rota poderá trazer para o desenvolvimento local. "Bela Vista entra de vez no cenário da Rota Bioceânica; isso trará uma grande transformação econômica e social, que vai impactar diretamente a vida da população, trazendo benefícios concretos para toda a região."

Já o prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra, reforçou a posição estratégica da cidade no corredor internacional. "Estamos no coração da Rota Bioceânica, e nossa presença nesse fórum reforça a importância de Porto Murtinho como porta de entrada do Brasil para os mercados do Pacífico. É a chance de mostrar nosso potencial e buscar parcerias que vão impulsionar o desenvolvimento regional."

Para o prefeito de Nioaque, André Guimarães, a participação no encontro representa um passo importante para inserir o município nas decisões estratégicas da rota. "Participar deste fórum é uma grande oportunidade para mostrarmos o potencial de Nioaque dentro da Rota Bioceânica. Estamos falando de um projeto que vai transformar o futuro do nosso estado e abrir novas portas de desenvolvimento para o nosso município. Nioaque tem posição estratégica e vai se tornar um dos principais entroncamentos rodoviários de Mato Grosso do Sul. Estar aqui é garantir que a nossa cidade esteja no centro das decisões, construindo junto esse novo tempo de integração e crescimento."

A criação da Aliança Bioceânica de Municípios busca estreitar a cooperação econômica, social e institucional entre as cidades envolvidas, promovendo projetos conjuntos em infraestrutura, inovação, políticas públicas e intercâmbio cultural.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!