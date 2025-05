Rota da Celulose tem consórcio vencedor em disputa na bolsa de valores

Saul Schramm/Secom

Com o objetivo de ampliar a segurança nas estradas, oferecer mais conforto aos usuários e impulsionar a competitividade do setor produtivo, o Governo do Mato Grosso do Sul realizou nesta quinta-feira (8), na B3 (Bolsa de Valores de São Paulo), o leilão de concessão das rodovias que compõem a chamada Rota da Celulose. O consórcio K&G, formado pelas empresas K-Infra e Galapagos Capital, foi o vencedor da disputa.

A concessão abrange trechos das rodovias estaduais MS-040, MS-338 e MS-395, além das federais BR-262 e BR-267, totalizando 870,3 km. Durante o certame, o consórcio apresentou uma proposta com 9% de desconto na tarifa de pedágio e um aporte de mais de R$ 217 milhões. Também participaram da concorrência o BTG Pactual, o consórcio Caminhos da Celulose (liderado pela XP Infra) e a Rotas do Brasil S/A.

O contrato terá duração de 30 anos, período em que a concessionária será responsável por operar, conservar, recuperar, ampliar e modernizar toda a malha concedida. Os investimentos previstos somam R$ 10,1 bilhões — sendo R$ 6,9 bilhões destinados a obras e R$ 3,2 bilhões a custos operacionais.

As melhorias incluem 115 km de duplicações, 457 km de acostamentos, 245 km de terceiras faixas, 12 km de vias marginais e 38 km em contornos de municípios. Também estão previstas 62 interseções em nível, 4 em desnível, 25 acessos, 22 passagens de fauna, 20 alargamentos de pontes e quase 4 mil metros quadrados de obras de arte especiais. Toda a malha passará a contar com acostamento integral.

Durante a cerimônia, o governador Eduardo Riedel destacou o trabalho técnico e o planejamento realizado nos últimos dois anos para estruturar o projeto. Ele também agradeceu a parceria do Governo Federal, que delegou a gestão dos trechos federais ao Estado. “Esse é um passo fundamental para o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. Saio daqui otimista com o futuro que estamos construindo”, afirmou.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, elogiou a condução do projeto e ressaltou o avanço que ele representa para o Estado. “Esse é o caminho certo para promover o desenvolvimento e melhorar a vida das pessoas. O sucesso do leilão é a prova disso”, disse.

Também presente no evento, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, reforçou a importância da parceria entre os setores público e privado. “Este é o Brasil que queremos: um país com infraestrutura de qualidade, que gera emprego e renda com apoio da iniciativa privada.”

A secretária de Parcerias Estratégicas de MS, Eliane Detoni, responsável pela estruturação do projeto, afirmou que a disputa acirrada demonstra a robustez e segurança jurídica da concessão. “Nosso foco sempre será a qualidade do serviço e a modicidade tarifária para o usuário.”

Atendimento ao usuário e estrutura nas estradas

A nova concessionária deverá implantar uma estrutura completa de atendimento aos usuários, incluindo veículos de inspeção que circularão constantemente nas rodovias para monitorar condições de tráfego, prestar auxílio e acionar recursos em caso de emergência.

O serviço contará com 13 guinchos, 13 ambulâncias, 5 caminhões-pipa, 5 caminhões adaptados para apreensão de animais e desobstrução de pista, além de 13 postos de atendimento com sanitários, telefones, estacionamento e áreas de descanso.

Também serão construídos três Postos de Parada e Descanso (PPDs) ao longo das rodovias MS-040, BR-262 e BR-267. Esses espaços oferecerão estrutura para caminhoneiros realizarem refeições, higiene e descanso, contribuindo para a segurança viária e redução da fadiga nas estradas.

Próximos passos

Com a publicação do resultado do leilão, o consórcio vencedor tem até 60 dias para assinar o contrato com o Governo do Estado. Em seguida, serão realizadas vistorias e procedimentos de transição, que autorizam oficialmente o início das operações pela nova concessionária.

A fiscalização das obras e do cumprimento das obrigações contratuais ficará sob responsabilidade da Agência Estadual de Regulação (Agems).

