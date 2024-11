Saiba quem foram os homenageados com comendas e título de cidadão de MS

Evento reuniu diversas pessoas / Wagner Guimarães, Alems

Um bom exemplo a se inspirar. Essa é a intenção do Parlamento ao reconhecer e homenagear as 87 pessoas selecionadas para receberem o Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense e a Comenda do Mérito Legislativo em noite de gala, nesta quinta-feira (31), no Palácio Popular da Cultura Rubens Gil de Camilo.

Em nome do Poder Legislativo, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), Gerson Claro (PP), abriu a comemoração. “Com o objetivo de agraciar as personalidades que acreditaram no futuro e no presente desta terra, tendo realizado um extraordinário trabalho, no contexto sócio-político e econômico, contribuindo de forma dinâmica e destacada para o desenvolvimento e projeção de nosso estado, fazendo por merecerem o reconhecimento e a gratidão do Parlamento Sul-mato-grossense. Os deputados não falam por seus cpfs e suas identidades. Falam pela população inteira de MS. Cada cidadão concede neste dia, aos ilustres filhos, esse título tão honroso”, discursou o presidente.

Nos celeiros de fatura, sob um céu de puro azul, reforjaram em Mato Grosso do Sul uma gente audaz. O início do hino estadual entoou a noite, que enalteceu cada homenageado escolhido por um dos 24 membros da 12ª Legislatura. O título honorífico é previsto pelo Artigo 112, do Regimento Interno da ALEMS. A Comenda foi criada pela Resolução nº 2 de 1985, sendo uma medalha de condecoração cunhada com a imagem do Palácio Guaicurus, sede do Poder Legislativo, firmada com uma fita com as cores da bandeira do Estado - azul, branco e verde – que é entregue a civis ou em forma de barreta aos militares.

A noite de celebração contou com homenagens a pessoas de diversos setores. Em nome dos agraciados, a juíza de Direto e presidente da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul (Amansul), Mariel Cavalin, discursou. “Ao refletir cuidadosamente na impossibilidade de individualizar a história de cada um, convido para que relembrem seus passos e sentimentos vividos desce o momento em que nossos pés tocaram esse Mato Grosso do Sul, a decisão de permanecer, até o recebimento dessa ilustre homenagem. Relembro meus passos. O ano era 1999, deixei São Paulo para dedicar-me no meu primeiro porto, Inocência. Passei por Cassilândia, Aparecida do Taboado. A jornada com muito estudo me trouxe à capital. Agora me tornei cidadã sul-mato-grossense. Nós nos sentimos como filhos e homenageados desta terra, com muita galhardia, essa terra guaicuru, estrategicamente posicionada no coração do Brasil, concedendo às pessoas de todas as origens a possibilidade de desfrutar da pujança, que é o orgulho e a grandeza do futuro do Brasil. Ao MS, nossa gratidão”, discursou a magistrada.

Na sequência o governador Eduardo Riedel (PSDB) usou a palavra. “É uma noite de festa, celebração e alegria. Vocês, deputados e deputadas, têm no coração pessoas que retratam tudo o que a juíza falou. Muito merecida as homenagens a cada um. Passa um filme na cabeça da gente. Cada um aqui tem sua história. Viveu bons momentos e momentos difíceis, mas temos a convicção que todos construíram uma relação com o estado que, independentemente se é privado ou público, contribuiu para a transformação de um grupo de pessoas, seja uma pequena comunidade ou grande. Quando me deparo com as conquistas, compartilhamos com todos vocês. Vocês ajudaram a construir o Mato Grosso do Sul, que não é só o do futuro, mas também o do presente”, afirmou.

Para o primeiro-secretário da ALEMS, deputado Paulo Corrêa (PSDB), reconhecimento à trajetória de vida dos homenageados é importante quando se pensa na coletividade. “Essa é uma noite que coroa o trabalho da Assembleia Legislativa ao povo sul-mato-grossense”. Também participaram da noite os deputados Pedro Kemp (3º secretário – PT), Antonio Vaz (Republicanos), Neno Razuk (PL), Roberto Hashioka (União), Mara Caseiro (PSDB), Lia Nogueira (PSDB), Junior Mochi (MDB), Marcio Fernandes (MDB), Lucas de Lima (Sem partido), Paulo Duarte (PSB), Professor Rinaldo (Podemos), Pedro Pedrossian Neto (PSD), Renato Câmara (MDB), Lidio Lopes (Patriota) e Coronel David (PL).

Foram agraciados com o Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense:

José Antonio Molina Ibanhez, José Do Espirito Santo da Silva, Celso Donizete Molina, Hélio Queiroz Daher, José Mirandola Filho, Roberto Gurgel de Oliveira Filho, Geraldo de Souza Carvalho Junior, Osvaldo Junior Barreiros Favoreto, Ronaldo Perches Queiroz, Adriana Rezende Corrêa, Mariel Cavalin dos Santos, Wanderleia Duarte Caravina, Luiz Calvo Ramires, Paulo Roberto Dos Santos, Cristina Massoni, Néstor Antonio Heredia Zárate, Sandra Regina Bampi, Scheila De Fátima Matheus, Camila Nascimento De Oliveira, José Ferreira Da Costa Neto, Mauri Valentim Riciotti, Paulo da Silva, Edervan Gustavo Sprotte, Cledio Carlos Santiani, Solange Valcanaia Brum, Adriane Barbosa Nogueira Lopes, José Antonio Avesani Junior, Jose Raul Espinosa Cacho, Gustavo Passarelli Da Silva, Irineo Da Costa Rodrigues, Juliana Miranda Rodrigues Da Cunha Passarelli, Marcelo Vinhaes Monteiro, Viviane Luiza da Silva, Antero de Sena Filho, Danilo Pereira da Costa, Rodolfo Santos Bezerra, Angelo Paccelli Cipriano Rabelo, Romilda Paracampos Almeida, Rocio Noemi Amarilla, Themis de Oliveira, Raimundo Wilson de Oliveira, Aires Galhardo, Arno Antonio Guerra, Airton Mário Fróes de Moraes, Antônio Alves Dos Santos, Ida Merces do Nascimento, Laurecy Correia Tomazinho, Luiz Alexandre Gomes da Silva, Elio Vitor Koch e Ido Luiz Michels.

Receberam a Comenda do Mérito Legislativo:

Frederico Luiz Gonçalves, Doriane Gomes Chamorro, Lúcio Roberto Calixto Costa, Luis Carlos Morente, Riverton Francisco De Souza, Ronaldo Vieira Francisco, Anderson Bosh, Débora Leite Dos Santos Ávila, Paula Helena Santa Rita, Ruberval Araujo Cunha, Alexandre Lima Raslan, José Fernando Bairros Faracco, Lucas Centenaro Foroni, Yeltsin Francisco Ortega Jacques, Alaerson de Jesus Muniz, Janete Córdoba, Júlia Soares, Oduvaldo de Oliveira Pompeu, Blal Yassine Dalloul, Luiz Alberto Leite Pereira, Cássia Vale, Thais Fernanda da Silva Gonzaga Vignoli de Oliveira, Beatriz Rosalia Ribeiro Cavassa de Oliveira, Ronald Almeida Cançado, Suely Almoas, Jocelito Krug, Sérgio Luiz Marcon, André Luiz Bittencourt, Anari Felipe Nantes, Valdete Barros Martins, Marcos Fernando Alves Rodrigues, Ligia Paula Jorge Masi de Santana, Milton Bigatão, Adriano Henrique Resende de Freitas, Alberto Leonel De Paula e Manna, Cláudio Sussumu Oikawa, Marcos José De Brito Rodrigues e Thiago De Oliveira Borges.