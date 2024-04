Saliba deixa o MDB e adere ao PSDB em movimento político em Aquidauana

Divulgação /PSDB

O vereador licenciado e atual secretário de Cultura e Turismo do município, Youssef Saliba, é mais um político que anunciou sua saída do MDB para se juntar ao PSDB.

A oficialização de sua filiação aconteceu na sede do partido em Campo Grande nesta quarta-feira, 03, sendo abonada por Odilon Ribeiro, prefeito da cidade, ao lado de Reinaldo Azambuja, presidente estadual do PSDB e ex-governador.

Nas redes sociais, o prefeito Odilon destacou que a jornada política permanece. "Nossa caminhada segue firme, conquistando parceiros e, principalmente, o apoio e a confiança da população, para que possamos ter futuros gestores comprometidos em continuar trabalhando pelo desenvolvimento de Aquidauana, tal como fiz ao longo desses anos."

O ato de filiação contou com a presença do ex-vereador Mauro do Atlântico e do vereador Wezer Lucarelli.

Além de Saliba, Mauro do Atlântico, Nilson Pontim, Sargento Cruz, Anderson Meireles e Wilsandra Béda deixaram o MDB de Aquidauana.

Saliba, que foi eleito vereador em 2016 pelo PDT com 945 votos e reeleito em 2020 pelo MDB com 698 votos, agora soma forças com o PSDB, trazendo sua experiência e visão para o fortalecimento da continuação do projeto tucano em Aquidauana.