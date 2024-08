Sancionada lei que institui o Dia Estadual do Perito Papiloscopista em MS

Mara Caseiro foi eleita 3ª vice-presidente

Foi sancionada a Lei 6.295 de 2024, que institui o Dia Estadual do Perito Papiloscopista, a ser comemorado, anualmente, em 5 de fevereiro. A norma, de autoria da deputada Mara Caseiro (PSDB), foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (28).

O Dia Estadual do Perito Papiloscopista passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Estado, instituído pela Lei 3.945 de 2010. O profissional desempenha um papel fundamental na elucidação de crimes, fornecendo evidências que contribuem para a identificação e condenação de criminosos ou mesmo para inocentar suspeitos.

“Cada impressão digital é uma história única e invisível, e são esses profissionais que transformam histórias em evidências cruciais, sendo de grande importância para o sistema de segurança pública, fornecendo uma base sólida para a resolução de crimes e a identificação de indivíduos. A lei presta homenagem a todos que exercem este delicado, sensível e belo ofício”, destacou Mara Caseiro.