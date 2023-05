Sanesul entrega e autoriza obras de mais de R$ 11,3 milhões em MS

Divulgação

Como parte do compromisso visando fortalecer a segurança hídrica e ampliar a área de cobertura do esgoto nos municípios, o Governo do Estado, por meio da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), vai entregar e autorizar obras de infraestrutura de saneamento nos municípios de Rio Verde de Mato Grosso e Rio Brilhante, nesta quinta (11) e sexta-feira (12).

Os contratos firmados para essas intervenções totalizam um investimento de mais de R$ 11,3 milhões, somando as obras a serem entregues e as que vão ser autorizadas esta semana.

O governador Eduardo Riedel participa das duas agendas públicas que devem contar com a presença dos prefeitos Réus Fornari (Rio Verde) e Lucas Foroni (Rio Brilhante), além de secretários, vereadores e demais autoridades.

O primeiro compromisso será nesta quinta-feira (11), às 15 horas, em Rio Verde de Mato Grosso, onde serão inauguradas obras voltadas a ampliação do sistema de esgotamento sanitário, que totalizam investimento de R$ 5.163.052,96.

Com recursos do programa ‘Avançar Cidades’, serão entregues a execução de 24.745.20 metros de rede coletora de esgoto e 1.292 ligações domésticas.

Rio Brilhante

Na sexta-feira (12), o governador Eduardo Riedel cumpre agenda em Rio Brilhante, às 11h30, onde entrega R$ 3.119.452,11 em investimentos, incluindo 20.466 metros de rede coletora de esgoto e 1.431 ligações domiciliares, também do ‘Avançar Cidades’.

A meta do governador e da diretoria da Sanesul é ampliar a área de cobertura do esgoto não apenas nessas duas unidades consumidoras, mas nos 68 municípios nos quais a empresa detém a concessão dos serviços públicos.

O plano do governo é fazer com que Mato Grosso do Sul seja o primeiro estado a superar a meta estabelecida pelo novo marco legal do saneamento básico, lei que fixa prazo até 2033 para a universalização dos sistemas de água e esgoto no Brasil.

As obras entregues e autorizadas em Rio Verde de Mato Grosso e Rio Brilhante, por exemplo, são parte dessa iniciativa, representando um avanço significativo na melhoria da qualidade de vida e bem-estar dos moradores desses municípios.

Água

Na mesma solenidade, em Rio Brilhante, Riedel autoriza licitação no valor de cerca R$ 3,1 milhões para perfuração de um poço tubular profundo (o RBT-010) , com a previsão de vazão de 200 metros cúbicos por hora de água e profundidade de 400 metros.

Com um planejamento estratégico bem definido, o Governo do Estado está direcionando esforços para garantir a segurança hídrica e ampliar a cobertura de esgotamento sanitário em toda a região dentro da área de abrangência da Sanesul.

Para Renato Marcílio, as obras que serão entregues desempenham um papel fundamental no avanço rumo à meta de universalização do esgotamento sanitário.

“Esses investimentos refletem o compromisso da Sanesul em oferecer serviços de qualidade à população, garantindo o acesso universal a serviços essenciais de saneamento básico.

Ao priorizar a ampliação da rede de esgotamento sanitário, a empresa contribui para a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos sul-mato-grossenses”, pontuou o dirigente da estatal.

Sobre a perfuração de poços, ele destaca que as obras desempenham um papel crucial na manutenção da segurança hídrica nos municípios onde o sistema de abastecimento de água já é universalizado.