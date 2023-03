Saudoso Conterra pode ganhar nome de rua no Nova Aquidauana

Vereador Valter Neves (PSD) / (Foto: Divulgação)

Tramita na Câmara Municipal de Aquidauana o projeto de lei, de autoria do vereador Valter Neves (PSD), uma homenageia ao saudoso Geraldo Aureliano da Silva, conhecido como Conterra, para receber o nome de rua no bairro Nova Aquidauana.

O projeto indica a Rua Nove, entre área rural e Rua Anacleto Rondon e paralela à Rua Oito e Rua Pedro José de Menezes, naquele bairro, como nomeação a homenagem ao morador que foi um dos grandes incentivadores na luta para construção da Escola Marly Russo Rodrigues.

Segundo o vereador, ele participou ativamente na coleta de assinaturas e mobilização da sociedade para a viabilidade da obra, tendo em vista que na época havia uma disputa, ou seja, não havia ainda definição em relação a localidade da construção da escola.

“ [ou seja] se ia para a Vila Bancária, Vila Trindade ou Vila 40, o que caberia aos moradores do Bairro Nova Aquidauana efetuar um levantamento para convencer as autoridades da necessidade da implantação da escola no local”, recorda.

Neves conta, que o saudoso Conterra esteve presente com a comissão que entregou pessoalmente o abaixo-assinado ao governador na época, Marcelo Miranda, período em esteve visitando a Escola Cejar em Aquidauana.

O projeto segue para as Comissões Permanentes da Casa de Leis a fim de ser analisado a sua legalidade e constitucionalidade antes de ir a plenário para discussão e votação.