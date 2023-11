Secretarias apresentam desempenho das entregas de projetos ao Governo

Reuniões serão até dia 20 de novembro / Saul Schramm

Do dia 7 até 21 de novembro acontecem as reuniões de monitoramento dos Contratos de Gestão do Governo de Mato Grosso do Sul. Este é o segundo ciclo das atividades deste ano em que a Segem (Secretaria Executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo) acompanha e orienta as unidades gestoras para a conclusão e entrega de seus contratos.

Nas reuniões de monitoramento, as secretarias, autarquias e fundações apresentam as evoluções dos compromissos de cada área para este ano, alinhados ao plano de Governo para atender a sociedade sul-mato-grossense da melhor forma possível.

Os projetos foram elaborados no início do ano e seguem um cronograma de execução com prazos estabelecidos e objetivos voltados para resultados. O primeiro ciclo foi de 7 a 28 de agosto e neste segundo ciclo o monitoramento está focado na aceleração das ações das secretarias para o alcance do maior volume de entrega possível, dentro do pactuado.

A dinâmica das reuniões tem mostrado muitos avanços nas ações e programas de Governo, em todas as suas áreas. Para o secretário executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo, Thaner Castro Nogueira, com o monitoramento é possível perceber o compromisso e o esforço coletivo entre as equipes para atingir as metas e entregar resultados.

"Neste ano conseguimos perceber uma evolução na maturidade institucional no Governo. A transversalidade e o foco na melhoria dos números ganharam força na agenda das nossas lideranças. As expectativas de resultados foram transformadoras neste ano de 2023, o que é incomum para um primeiro ano de Governo", destaca Thaner.

Todas as informações, entregas e resultados gerados a partir do monitoramento, no primeiro e segundo ciclo, serão subsídios para a reunião de avaliação de Governo prevista para o mês de dezembro, que será conduzida pelo governador e contará com as presenças das principais lideranças de Governo de Mato Grosso do Sul.

Contrato de Gestão

Criado em 2015 sob a liderança do então secretário de Governo, Eduardo Riedel, atualmente governador do Mato Grosso do Sul, os contratos de gestão definiam as metas de cada pasta para o ano, tendo como foco melhorar as entregas aos cidadãos, estabelecendo compromissos com a sociedade.

Neste ano o programa desenvolvido pela Segov (Secretaria Estadual de Governo e Gestão Estratégica) apresentou novidades, como a assinatura de contratos não apenas com as secretarias, mas com as fundações e autarquias. Ao longo do ano são feitas várias reuniões, avaliações e monitoramento das ações e projetos de cada pasta, para avaliar o andamento dos trabalhos que serão entregues ao final de cada ano.