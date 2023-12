Secretarias estaduais cumprem 92% dos projetos, resultado positivo

Balanço da gestão / Divulgacão

Com foco no planejamento e nas entrega efetivas à população, o governador Eduardo Riedel se reuniu nesta sexta-feira (15) com todos os secretários e chefes de fundações e autarquias para avaliação anual dos contratos de gestão. O resultado foi extremamente positivo com a execução de 92% dos projetos propostos no começo do ano.

"O envolvimento direto dos secretários no contrato de gestão fez a diferença nos resultados. A equipe se espelha no gestor, quando ele acompanha e lidera todo processo, traz resultados efetivos. Tenho que agradecer a todos pelo empenho, foi um ano extremamente produtivo, de aprendizado e integração. Onde tivemos muitas conquistas", afirmou o governador, durante reunião no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

Riedel destacou que sua gestão segue uma linha central, baseada no plano de Governo aprovado pela população. "Nós trabalhamos em cima do que a população escolheu, meu plano de governo está em cima da mesa e mostra nosso caminho, sempre ouvindo as demandas das pessoas. Só se consegue os resultados que tivemos com o time que você monta, a equipe compreendeu e agiu", completou.

Abrindo as apresentações, o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina, fez questão de agradecer o empenho e dedicação dos secretários neste primeiro ano de gestão. "Este ano teve foco no planejamento e execução e a expectativa é que em 2024 o foco sejam as entregas. O sucesso de todas as pautas representa o sucesso do Governo. Nosso objetivo é fazer reuniões mensais do secretariado para intensificar estas ações", destacou ele.

À frente e na coordenação dos contratos de gestão, a Segov (Secretaria de Governo e Gestão Estratégica) fez sua parte e executou 90% dos projetos apresentados. Entre eles o processo de transformação digital, inteligência de dados, comunicação integrada e regional, entre outras ações de sucesso.