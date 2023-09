Secretário crê que Infovia vai otimizar serviços e trazer mais investimentos para MS

Secretário de governo Pedro Caravina / Divulgação

O Secretário de governo, Pedro Caravina foi um dos destaques nesta terça-feira, 26, do programa matutino Balanço da Manhã, exibido pela TV Record MS e apresentado pela jornalista Veruska Donato. Durante a entrevista, ele falou sobre como a gestão Eduardo Riedel vem trabalhando para a implantação da Infovia Digital, projeto em parceria do Governo de Mato Grosso do Sul com a empresa chilena Sonda, que vai interligar os 79 municípios do Estado por meio de uma rede de fibra óptica.

Caravina explicou que a nova rede traz tecnologia de ponta, conectando todos os 1.634 pontos de MS e inaugurando o processo de transformação digital que trará, ao longo dos anos, um impacto social positivo para a população em diferentes setores como saúde, segurança e educação.

“Dentro do nosso conceito sobre uma gestão municipalista inovadora, esse projeto vem para mudar a realidade de todas as nossas cidades e trazer benefícios a nossa gente. As infovias vão trazer mais agilidade aos serviços. Quando falamos em eficiência, falamos em melhora da produtividade e da entrega de resultados satisfatórios à sociedade”.

Caravina ainda enalteceu que o avanço da conectividade no Estado vai ampliar o desenvolvimento socioeconômico de todas as regiões, melhorando as oportunidades de investimentos nas cidades, e gerando mais empregos e renda para a população sul-mato-grossense.

“Quando nós construímos esse projeto, sabíamos aonde queríamos chegar. Trabalhamos para colocar MS no caminho do futuro, entregando os resultados satisfatórios que a gente espera alcançar, modernizando serviços, trazendo investimentos para fazer a roda da economia girar, melhorando a realidade dos nossos cidadãos”.