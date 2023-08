Secretário de Governo recebe título de cidadão campo-grandensse

O deputado estadual licenciado e titular da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Arlei Caravina, recebeu na noite desta quinta-feira (24) o título de cidadão Campo-grandense.

Concedida pela Câmara Municipal de Campo Grande, a homenagem partiu do vereador Professor Juari (PSDB). A cerimônia aconteceu no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, com a presença do Governador Eduardo Riedel e de outras autoridades.

Em comemoração ao aniversário de 124 anos de Campo Grande, celebrado em 26 de agosto, os vereadores da Câmara Municipal homenagearam 87 pessoas que, em suas áreas, contribuíram de maneira significativa para o desenvolvimento da Capital.

“Amo Campo Grande e esse é o momento que escolhemos, o aniversário da cidade, para homenagear vocês que fizeram a diferença. Os vereadores escolheram entre um milhão de pessoas essas 87 que fizeram a diferença. É uma homenagem justa no aniversário de Campo Grande”, ressaltou o presidente da Casa, vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão.

As honrarias são entregues todos os anos no aniversário da cidade. Também foi entregue um livreto contendo as fotos e o currículo de cada um dos homenageados.

“Vocês escolheram Campo Grande e doam amor a essa cidade. Todo sul-mato-grossense carrega e tem um pouco de Campo Grande. Todos, quando chegam aqui, têm esse sentimento de orgulho, de encher o coração. Vocês, hoje, ao receberem essa homenagem, carregam esse sentimento de se sentirem completos na cidadania de vocês. Temos um sentimento de comprometimento cada vez maior por nossa Capital”, discursou o governador Eduardo Riedel.

“O sentimento hoje é de emoção, e de motivação para continuar trabalhando por Campo Grande e pelo Mato Grosso do Sul. Nossa Capital acolhe a todos com muito afeto e carinho, e comigo não foi diferente, e agora esse reconhecimento sobre os serviços prestados à cidade de Campo Grande muito me orgulha”, agradeceu Caravina.

Natural de Presidente Prudente, interior de São Paulo, Caravina construiu carreira na cidade de Bataguassu, onde atuou como Delegado de Polícia e foi prefeito por dois mandatos (2013 -2020), como prefeito, Caravina também presidiu a Assomasul.

Nas eleições de 2022 foi eleito Deputado estadual com 31.952 votos, sendo convidado pelo Governador Eduardo Riedel para assumir a Secretaria de Governo de Mato Grosso do Sul.