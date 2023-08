Secretário executivo destaca Governança e Gestão Estratégica

XVI Fórum Interestadual de Regularidade Fiscal, realizado nesta quinta / Divulgação

“Fazer bem feito para nós que somos da área de estratégia é entender que governança e gestão são coisas diferente, mas que precisam ter a absoluta conexão”. Assim, o secretário executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo, Thaner Castro Nogueira, resumiu a palestra “Fazer bem feito para fazer dar certo”, que abriu o XVI Fórum Interestadual de Regularidade Fiscal, realizado nesta quinta (24) e sexta (25), no Sebrae, em Campo Grande. Reunindo servidores públicos de todos os Estados e Distrito Federal, o encontro trata sobre os itens obrigatórios constantes do Serviço Auxiliar de Informações para transferências voluntárias e de liberação de recursos.

De acordo com Thaner, a regularidade e controle fiscal das instituições públicas são fundamentais para o recebimento de recursos. “Se uma instituição fica negativada, ela tem muitas restrições quanto a recebimento de recursos. O que mostramos aqui foi que o Estado de Mato Grosso do Sul tem uma preocupação muito grande com isso, mas não tira o olho dos resultados. Temos que trabalhar uma agenda de equilíbrio fiscal, mas sem esquecer do principal objetivo que é atender a população. Nossa preocupação é entregar projetos consistentes, serviços de qualidade e fazer isso dentro de um ambiente de regularidade fiscal”, pontuou.

O secretário destacou que o grupo tem discutido muito a questão da Governança e Gestão Estratégica no âmbito da solidez fiscal, buscado alternativas, para Estados que não estão na mesma situação que MS. “Os debates trazem a oportunidade de compartilhar experiências e MS tem muito para mostrar. Uma oportunidade muito boa para destacar o Governo de MS e tudo o que a gente vem construindo nesses últimos anos e ainda vai construir”, disse.

A declaração remete ao programa “Contrato de Gestão” desenvolvido pelo Governo do Estado que foi um dos vencedores do Prêmio de Excelência de Competitividade 2023, promovido pelo CLP (Centro de Liderança Pública), na categoria “Destaque Boas Práticas”, que trouxe reconhecimento ao trabalho de planejamento estratégico nas secretarias e autarquias estaduais, com o objetivo de melhorar as entregas à população.

Durante a palestra Thaner reforçou que o marketing do “Fazer bem feito para fazer dar certo” é fundamental para fazer a divulgação estratégica das ações. “O marketing vai fazer toda a diferença na forma de como vai passar a mensagem da entrega final. Precisamos estruturar melhor nossos processos, colocar a gestão do conhecimento em prática, utilizar banco de dados para tomada de decisão, com objetivo de acertar cada vez mais”, finalizou.

O encontro tem formato curso, conta com oito palestrantes e 57 participantes confirmados. O secretário estadual de Fazenda, Flávio César, abriu o evento com uma mensagem de boas-vindas. Além de servidores públicos de todos os estados, estão presentes o presidente do Grupo de Gestores das Finanças Estaduais (Gefin), Elói Astir Stertz; Coordenador do Fórum Interestadual de Regularidade do Gefin, Luiz Antônio Medina Gomes; cordenador geral de Normas e Processos da Diretoria de Transferência e Parcerias com a União do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Cleber Fernando de Almeida; procuradora da Fazenda Nacional e Gestora do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), Alessandra Freixo; auditor federal de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional, João Guilherme de Mendonça Goulart; auditor fiscal da Receita Federal do Brasil (RBF), Cláudio Maia; e os analistas rributários da Receita Federal do Brasil, Vívia Suelen Ferraz Ferreira e Rogério Abramo Alves Pretti, todos como palestrantes.