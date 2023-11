Semana inicia com reunião das Comissões e 4 projetos de lei em pauta

Divulgação

Os vereadores de Aquidauana iniciaram a semana com reunião das Comissões Permanentes toda segunda-feira, na sala de reuniões, às 9h. Na pauta estavam 4 projetos de lei e os assuntos são debatidos conforme a necessidade.

Entre os projetos da pauta desta segunda-feira está declarar patrimônio cultural imaterial do município, o “Arraiá dos Baianos” conforme projeto n 045/2023 de autoria do vereador Humberto Torres.

Já o projeto de Lei n 046/2023 de autoria do vereador Reinaldo Kastanha cria o Selo “Empresa Amiga da Escola” e dá outras providências. Os projetos foram aprovados e seguem para votação em plenário na próxima sessão legislativa, amanhã, terça-feira (07).

Acompanhe – A sessão ordinária acontece as terças-feiras às 19h, no Plenário Estevão Alves Corrêa, na Casa de Leis, com transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube .