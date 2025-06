Semana movimentada na ALEMS tem seminários, sessão solene e o 3º Arraiá

É na rampa que acontecerá o 3º Arraiá da ALEMS, festa junina com comidas típicas, espaços kids e muita diversão / Wagner Guimarães

Movimentada, a agenda da próxima semana na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), de 23 a 27 de junho, conta com a realização de dois seminários, sessão solene, reuniões de comissões, sessões plenárias e o 3º Arraiá ALEMS que fecha a semana com a festa da diversão e solidariedade na rampa da Casa de Leis.

A semana inicia com o Curso de Libras, na Sala Multiuso, na segunda-feira (23), que começa às 14h, por iniciativa da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet. O curso é voltado ao servidor da ALEMS, e acontecer todas as segundas-feiras das 14h às 16h, até o dia 10 de novembro, sendo ministrado pelos intérpretes Cláudio Vasques, Juliana dos Santos e Larissa Sisti, que atuam na TV Assembleia.

Terça-feira (24)

Na terça-feira (24), na sala Deputado Cabo Almi, a partir das 8h, a Comissão de Educação, Cultura e Desporto recebe a diretora-presidente da Fundação de Apoio e Desenvolvimento à Educação Básica de Mato Grosso do Sul (FUNDEB), Maria Cecília Amendola da Mota, para apresentação das ações e prestação de contas da entidade. A proposição do encontro é do presidente do grupo de trabalho, deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos).

Também a partir das 8h, acontece a visita dos alunos do Colégio Master - High School Americano, localizado na Chácara Cachoeira, em Campo Grande. Os alunos foram convidados pelo deputado e 1º secretário da Casa de Leis, Paulo Corrêa (PSDB), e conhecerão o prédio e parte da história do Parlamento Estadual. Durante as visitas guiadas, os estudantes percorrem as dependências do Palácio Guaicurus, e conhecem a dinâmica do que acontece na Assembleis Legislativa, a sessão plenária, entre outras reuniões.

Quarta-feira (25)

Prevista a realização da reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), a partir das 8h de quarta-feira (25). O grupo se reúne no Plenarinho Deputado Nelito Câmara para avaliar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade das matérias enviadas, ou originadas no Legislativo Estadual. A CCJR é presidida pelo deputado Caravina (PSDB) e integrada pelos deputados Junior Mochi (MDB), vice-presidente; Paulo Duarte (PSB), Pedrossian Neto (PSD) e Neno Razuk (PL).

No Plenário Júlio Maia, às 13h, por proposição da deputada Gleice Jane (PT), em parceria com o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e o Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (COREN/MS), o Seminário “Desafios na Gestão em Saúde: Enfrentamento à violência contra os profissionais de Enfermagem”. Uma das diretrizes do debate é o relatório final da pesquisa perfil da enfermagem no Brasil, realizado pela COFEN e pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

A noite, a partir das 19h, a Casa de Leis é palco, no Plenário Júlio Maia, da Sessão Solene em comemoração aos 117 anos da Imigração Japonesa no Brasil. Durante o evento, proposto pelo deputado Roberto Hashioka (União), será outorgada a Comenda da Comunidade Japonesa “Terra do Sol Nascente”. O evento celebra a memória e história dos antepassados e primeiros imigrantes japoneses, que chegaram no navio Kasato-maru ao porto de Santos no dia 18 de junho de 1908.

Quinta-feira (26)

A quinta-feira (26) começa com a reunião extraordinária da CCJR, convocada previamente pelo presidente do grupo de trabalho, deputado Caravina (PSDB). Os membros da CCJR se reúnem a partir das 8h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara.

À tarde, a partir das 13h, acontece o 10º Seminário Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa, no Plenário Júlio Maia. A proposição é do deputado Renato Câmara (MDB), vice-presidente da ALEMS e coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa Idosa.

O evento tem o objetivo de trazer à tona a reflexão sobre o envelhecimento com dignidade e garantida dos direitos desse público sul-mato-grossense, sendo uma das principais ações da campanha Junho Prata, nome alusivo aos cabelos grisalhos e prateados da pessoas da terceira idade, instituída pela Lei Estadual 5.215/2018.

Sexta-feira (27)

Na sexta-feira (27), acontece o 3º Arraiá da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, a partir das 18h, na rampa da ALEMS. A entrada do evento é gratuita. Haverá espaço kids e comidas típicas, que serão vendidas para arrecadação de fundos revertidos à diversas entidades sociais. Venha prestigiar e traga toda sua família!

Sessões plenárias

As sessões plenárias são realizadas às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia. É durante as sessões que acontecem os debates com temas de interesse da sociedade e as votações dos projetos que norteiam a legislação estadual em favor do cidadão.

Agenda

A agenda oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul pode ser alterada para acréscimo ou retirada de eventos. Todos os eventos são abertos ao público e à imprensa. Acesse a programação contida na agenda do Poder Legislativo, diretamente por este link.

