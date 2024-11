Semana na ALEMS tem sessões e feriado prolongado

Fachada da Assembleia Legislativa de MS / Wagner Guimarães, Alems

A agenda de eventos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) para a semana de 11 a 15 de novembro estão previstas sessões, reunião de comissão e uma audiência pública que tem o apoio da Casa de Leis para debater a sobrevivência do Pantanal. Além disso, o feriado do servidor público celebrado em 28 de outubro, será compensado no dia 14, quinta-feira.

Terça-feira (12)

A partir das 9h ocorre a sessão ordinária no Plenário Júlio Maia, que é aberta ao público e à imprensa e transmitida pelos canais oficiais de comunicação.

Quarta-feira (13)

Quarta-feira inicia na ALEMS com a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) no Plenarinho Nelito Câmara, a partir das 8h. Na sequência a sessão plenária ocorre no Júlio Maia. Ambas são transmitidas ao vivo.

A ALEMS também é parceira na audiência pública “O Impacto dos incêndios nos modos de vida, saúde, segurança alimentar e renda das comunidades tradicionais pantaneiras”, por proposição da deputada Gleice Jane (PT), que ocorrerá a partir das 9h, no auditório do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, na unidade de Corumbá – Rua Pedro de Medeiros, 941. A participação é gratuita e aberta ao público.

Serviço

Na quinta e sexta-feira as atividades na ALEMS estão suspensas.

Quinta-feira será compensação do feriado do Dia do Servidor Público, ocorrido no dia 28 com expediente normal.

E na sexta-feira é comemorado o feriado nacional da Proclamação da República.

A agenda oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul pode ser alterada para acréscimo ou retirada de eventos a qualquer momento.