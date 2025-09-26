Acessibilidade

26 de Setembro de 2025 • 20:09

Alems

Seminário debate PEC em apoio a agentes comunitários de Saúde

Evento será realizado na segunda-feira, dia 29

Redação

Publicado em 26/09/2025 às 17:46

Atualizado em 26/09/2025 às 17:47

Renato Câmara

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) sedia nesta segunda-feira (29) seminário regional para debater a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 14/2021. Com proposição do deputado Renato Câmara (MDB), coordenador da Frente Parlamentar em Apoio aos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias da Casa de Leis, o evento deve reunir autoridades e representantes do Governo e da sociedade civil para discutir as alterações constitucionais presentes na PEC. A proposição deve ser votada na próxima semana na Câmara Federal.

A PEC 14/2021 propõe alterações no artigo 198 da Constituição Federal, que regulamenta a estruturação das carreiras dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate às Endemias (ACE). Entre outros pontos, a proposta prevê aposentadoria especial com benefício integral e paritário para agentes que comprovarem 25 anos de atuação exclusiva em campo ou em unidades de saúde e vigilância epidemiológica.

A PEC também exige concurso público para novos agentes; obriga a efetivação de agentes contratados de forma precária, desde que tenham passado em seleção pública após 2006; cria o Sistema de Proteção Social e Valorização dos ACS e ACE, com participação da União, estados e municípios; prevê apoio financeiro da União para pagamento do piso salarial e qualificação profissional; entre outras medidas.

De acordo com matéria da Câmara Federal, a votação da proposta foi adiada pela Comissão Especial sobre Agentes de Saúde e de Combate às Endemias, por pedido do relator, deputado Antonio Brito (PSD-BA). Ele justificou que o prazo maior vai permitir a realização do seminário de Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira. Eventos semelhantes já foram realizados na Bahia, Pará, Pernambuco, Paraná, São Paulo e no Rio de Janeiro.

celebração

Escola indígena de Aquidauana celebra 26 anos

Escola Municipal Indígena Polo Lutuma Dias, está localizada no território Limão Verde

Corumbá

Conferência discute saúde em Corumbá nesta sexta

O evento reúne gestores, trabalhadores da área e representantes da sociedade civil

