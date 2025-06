Senado aprova aumento de deputados federais a partir de 2026

Lula Marques

Uma das principais mudanças é que a ampliação das vagas não poderá gerar aumento real de despesas entre 2027 e 2030. Segundo o relator da proposta, senador Marcelo Castro (MDB-PI), os novos mandatos deverão ser custeados com os recursos já existentes, corrigidos apenas pela inflação. “Não haverá impacto orçamentário de nenhum centavo”, garantiu.

O Senado aprovou nesta quarta-feira (25) o projeto que aumenta o número de deputados federais de 513 para 531 a partir das eleições de 2026. A proposta teve 41 votos favoráveis e 33 contrários e ainda precisa ser analisada novamente pela Câmara dos Deputados, já que sofreu alterações no Senado.

Apesar disso, parlamentares contrários alertaram para possíveis custos adicionais com estrutura de gabinetes, moradia, passagens e emendas parlamentares. O senador Eduardo Girão (Novo-CE) afirmou que a medida pode gerar R$ 150 milhões em gastos por ano.

Critério populacional

A proposta estabelece que o número de deputados será definido com base nos dados dos Censos Demográficos realizados pelo IBGE, excluindo estimativas e projeções. A próxima atualização será feita com os dados do Censo de 2030.

O aumento atende a uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), que cobrou do Congresso a revisão da distribuição de cadeiras na Câmara conforme o tamanho da população de cada estado — algo que não é feito desde 1993. Em vez de retirar vagas de estados com queda populacional, a solução foi ampliar o número total de parlamentares, beneficiando os que cresceram demograficamente.

Estados que ganham cadeiras:

Pará: +4

Santa Catarina: +4

Amazonas: +2

Rio Grande do Norte: +2

Mato Grosso: +2

Ceará: +1

Goiás: +1

Minas Gerais: +1

Paraná: +1

Impacto nas Assembleias Legislativas

Com mais deputados federais, as Assembleias Legislativas também devem crescer. A Constituição determina que os estados tenham número de deputados estaduais proporcional à bancada federal: três vezes o número de cadeiras até 12 deputados federais, e um a mais para cada federal acima disso.

Ou seja, o aumento na Câmara também se refletirá nos parlamentos estaduais, elevando o número total de legisladores em todo o país.

