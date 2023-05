Senado fará sessões em homenagem a Mato Grosso do Sul e à Conab

Divulgação

O Senado fará duas sessões especiais para comemorar os 46 anos do estado de Mato Grosso do Sul e os 33 anos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Os requerimentos (RQSs 63/2023 e 253/2023, respectivamente) foram aprovados em Plenário nesta terça-feira (23). As datas das sessões ainda serão marcadas.

O requerimento para comemorar os 46 anos de Mato Grosso do Sul foi apresentado pela senadora Soraya Tronicke (União-MS) e subscrito por outros senadores. No pedido, ela exalta as potencialidades do estado.

“Foi em 1977 que o território uno de Mato Grosso passou a ser dois. Característico pela terra vermelha, presença marcante do agronegócio, múltiplo em cultura, abrigo da fauna e flora do Pantanal e com uma extensa linha fronteiriça, o estado comemora 46 anos de criação neste 11 de outubro de 2023”, disse a senadora ao requerer a homenagem.

Abastecimento

O pedido para a homenagem à Conab foi feito pelo senador Sérgio Petecão (PSD-AC) e também subscrito por outros senadores. A companhia atua na garantia da segurança alimentar e no desenvolvimento do agronegócio no Brasil. A Conab é responsável pela execução de políticas públicas relacionadas à agricultura e ao abastecimento, além de atuar no apoio aos produtores rurais e na comercialização de produtos agrícolas. A companhia completou 33 anos em 12 de abril.

“Considerando a relevância da Conab na economia e na segurança alimentar do país, é importante destacar a importância de comemorar os 33 anos de sua fundação por meio de uma sessão. A solenidade permitiria que fossem destacados os principais resultados alcançados pela empresa ao longo desses anos, bem como agradecer aos colaboradores e parceiros que contribuíram para o sucesso da Conab”, argumenta Petecão.

