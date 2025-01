Senadora Soraya participa de entrega de veículos e posse de fiscais da Iagro em MS

Posse na manhã desta quinta-feira / Divulgação

Na manhã desta quinta-feira (16), a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) e o governador Eduardo Riedel participaram de uma cerimônia marcante em Campo Grande. O evento, realizado na sede da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), celebrou a entrega de 23 novos veículos e a posse de 29 médicos-veterinários aprovados em concurso público, que assumem como fiscais estaduais agropecuários.

A iniciativa, que busca reforçar a infraestrutura e a equipe técnica da Iagro, é parte de um esforço estratégico para fortalecer o agronegócio em Mato Grosso do Sul. Durante a solenidade, a senadora Soraya ressaltou a importância do investimento para a sanidade animal e vegetal do estado, destacando os benefícios para o setor agropecuário.

“Essa ação é fundamental para consolidar Mato Grosso do Sul como referência em sanidade animal e vegetal. Com uma estrutura robusta e uma equipe qualificada, avançamos no objetivo de conquistar o status de zona livre de febre aftosa sem vacinação, ampliando nossa competitividade no mercado internacional”, afirmou Soraya.

O governador Eduardo Riedel também destacou a relevância da medida, enfatizando os impactos no desenvolvimento sustentável do agronegócio e na credibilidade do estado no cenário global. “O reforço na defesa sanitária é um passo decisivo para garantir a qualidade dos nossos produtos e abrir novas portas no comércio exterior. Estamos investindo no futuro do Mato Grosso do Sul e na segurança do setor que é o motor da nossa economia”, declarou.

Com os novos veículos e a ampliação do quadro técnico, a Iagro pretende intensificar a fiscalização e o monitoramento sanitário em todo o estado, contribuindo para o desenvolvimento do agronegócio e para o reconhecimento internacional da produção local.