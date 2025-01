Senadora Soraya Thronicke: Do Pantanal para o Brasil, uma liderança em ascensão

Soraya Thronicke, senadora por Mato Grosso do Sul / Divulgação

Soraya Thronicke, senadora por Mato Grosso do Sul, é uma das figuras mais destacadas da política nacional, reconhecida por sua determinação, autenticidade e visão progressista. Desde que assumiu seu cargo, ela se firmou como uma defensora incansável das causas que afetam diretamente a população, com um olhar atento para as questões sociais, educacionais e ambientais.

Natural do coração do Pantanal, Soraya mantém um forte vínculo com suas origens, o que se reflete em sua postura e na forma como lida com as demandas da sua terra natal. Seu jeito direto e acessível, combinado com um sotaque característico de Mato Grosso do Sul, a torna uma figura popular no Senado, sendo vista como uma representante genuína das pessoas que representa.

“Minha missão no Senado vai além de estar aqui apenas para cumprir meu mandato. Estou aqui para lutar pelas mudanças que realmente importam para a população”, afirma Soraya, que transmite confiança e energia com sua fala firme e convicção em suas ações.

Atuação em tempos desafiadores

Em meio à crise da pandemia de Covid-19, Soraya se destacou pela rapidez e eficácia de suas ações. Defensora das Santas Casas e dos hospitais filantrópicos, ela esteve à frente de debates sobre o fortalecimento dessas instituições, que desempenham um papel crucial na saúde pública no Brasil. Além disso, a senadora também focou em questões de inclusão digital, buscando ampliar o acesso à tecnologia nas áreas rurais e nas periferias do Estado, um passo vital para reduzir as desigualdades e promover a educação e a saúde em locais mais remotos.

Com a política nacional marcada por divisões, Soraya tem se posicionado como uma ponte para o diálogo, buscando unir forças e propor soluções concretas para os problemas do país.

Protagonismo Feminino

Em um Congresso onde a presença feminina ainda é pequena, Soraya tem sido uma das principais vozes na defesa dos direitos das mulheres. Ela dedica parte de seu trabalho à promoção de políticas públicas que incentivem a autonomia econômica feminina e a proteção das mulheres em situação de vulnerabilidade. Seu engajamento com a causa foi destacado em discursos importantes, como o pronunciamento no Dia Internacional da Mulher, onde ressaltou a importância do empoderamento feminino para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

“O empoderamento das mulheres vai muito além de uma questão de justiça, é uma questão de garantir um futuro mais próspero para todos os brasileiros”, declarou Soraya, com firmeza e esperança.

Legado

Filha do Coronel Firmino Vieira de Matos, uma figura histórica de Mato Grosso do Sul, Soraya carrega em sua trajetória o legado de liderança e dedicação ao bem coletivo. Sua história é um reflexo da combinação entre tradição e modernidade, que marca sua atuação política.

Com uma base de apoio crescente e uma visão de futuro clara, Soraya Thronicke segue se consolidando como uma das lideranças mais influentes do cenário político atual. Seu trabalho, tanto no Senado quanto nas comunidades que representa, é um exemplo de como a política pode ser transformadora quando guiada pela ética, paixão e compromisso com as pessoas.

*Com informações da assessoria de imprensa